ابي المنى التقى فرونتسكا واتحاد المصارف و"لقاء ابناء الجبل": للتأكيد على رسالة لبنان المبنية على الحوار

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، بحضور مدير مشيخة العقل الأستاذ ريان حسن، وتم البحث في عدد من القضايا والمواضيع العامة لا سيما تلك المتصلة بإيجاد الحلول للازمات الراهنة وتفعيل دور المؤسسات.كذلك استقبل ابي المنى وفدا من "لقاء أبناء الجبل" برئاسة اللواء المتقاعد شوقي المصري وعضوية: نائب الرئيس جورج يزبك، الدكتور أنطوان مسرة، العميد المتقاعد كمال رشيد، المستشار في البنك الدولي الدكتور منير حمزة، المحامي ايلي قرداحي، الدكتور فؤاد سيور، المحامي حبيب رزق، سهيل أبو حلا وخالد حسن هرموش.وهنأ الوفد شيخ العقل، مقدرا "الدور الذي لعبه في مواكبة نشاطات اللقاء، وراهنا في تفعيل الحوار على كافة المستويات الروحية والاجتماعية لتعزيز التلاقي بين اللبنانيين".وأعطى ابي المنى توجيهاته للقاء، منوها بدوره وبكل "الفعاليات الهادفة الى تعزيز المصالحة الوطنية وسبل التلاقي والتفاعل بين مختلف العائلات الروحية، حفاظا على التنوع والوحدة المجتمعية وصون القيم والتقاليد التي تميز العيش الواحد في هذه المنطقة، ورفض كل ما يثير العصبيات الطائفية او المذهبية".وقال: "نتواصل مع المرجعيات الروحية كافة ولنا لقاءات قريبة ودائمة، تأكيدا على رسالة لبنان المبنية أساسا على الحوار والتفاعل لخلق المساحات وتثبيت القواسم المشتركة وإشاعة المناخات الإيجابية، لا سيما في الظروف الراهنة التي تتطلب صمود اللبنانيين وزرع الامل وعدم اليأس، فجميعهم أخوة وأبناء وطن واحد".وتسلم شيخ العقل من الوفد "وثيقة عبيه التاريخية" التي كان وقع عليها صيف 2017، إضافة الى مجموعة كتب من مسرة وكتابا من يزبك.موظفو المصارفواستقبل شيخ العقل المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، وضم: أسد خوري، حكمت السيد، بسام متى، فؤاد ابي نجم، فادي مصلح، محامي الاتحاد الأستاذ شادي أبو عيسى، بحضور نائب الأمين العام للاتحاد عضو المجلس المذهبي اكرم عربي.وبعد اللقاء، صرح الحاج: "زرنا سماحة الشيخ للتهنئة بتوليه هذه المسؤولية الدينية، وكانت مناسبة تحدثنا خلالها حول مواضيع ابرزها ضرورة الدعوة الى لقاء روحي يبحث الوضع العام في البلد، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه كل اللبنانيين. وأطلعنا سماحته على أوضاع موظفي المصارف ومعاناتهم، خصوصا بعد تزايد عمليات الصرف في القطاع المصرفي مقابل تعويضات غير مقبولة في ظروف صعبة. وتطرقنا كذلك الى الأوضاع العامة حيث ابدى سماحته كل تفهم واستعداد للتعاون لما فيه مصلحة اللبنانيين ودعم المطالب المحقة للاتحاد في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي وتعديل قانون الاندماج المصرفي والتعويضات، وأملنا خيرا من سماحته من خلال استعداده ودعمه للوصول الى الغايات المنشودة".زواروعرض ابي المنى مع القاضي فريد عجيب مسائل قضائية عامة.واستقبل "تجمع السيدات الخيري" الذي اطلعه على الأنشطة التي يقوم بها التجمع.كما التقى السيدة مي أبو صالح التي قدمت له مسودة كتاب حول المقامات والمزارات عند الموحدين كان أعده زوجها الراحل الدكتور عباس أبو صالح، والمستشارة في المجلس الدولي للحوار الدكتورة رنا أبو ظهر.اجتماعوترأس شيخ العقل اجتماع اللجنة القانونية في المجلس المذهبي وادارته، لمتابعة الملفات والقضايا المتعلقة بالشؤون القانونية المتصلة بأعمال المجلس.اتصالاتوتلقى ابي المنى اتصالات تهنئة من رئيسة مؤسسة الحريري السيدة سلوى السنيورة بعاصيري، والمسؤول في وزارة الداخلية عادل مصلح، والمحامي نعيم قلعاني.بيصوروكان زار بلدة بيصور معزيا بالشيخ أبو عامر صلاح ملاعب.