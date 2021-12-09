أقام جهاز قوى الامن الداخلي حفل اختتام محاكاة أرز 2021 لسيناريو التصدي لأعمال إرهابيّة باستخدام المواد الكيماويّة، والبيولوجيّة، والإشعاعيّة والنوويّة CBRN وآخر لحماية كبار الشخصيّات من مخاطر هذه المواد برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء ممثّلا بوزير الداخليّة والبلديات.