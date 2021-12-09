لبنان

مزارع اقتلع فجلة زنتها 7 كلغ من بستانه في بلدة بيت ايوب

Lebanon 24
09-12-2021 | 10:56
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اقتلع المزارع حسين احمد حسين من بلدة بيت ايوب فجلة وصلت زنتها الى 7 كيلوغرامات، من بستانه الذي يقع على ارتفاع  2000 متر عن سطح البحر.
 
واوضح حسين الذي فوجىء بحجم الفجلة، انه "يعتمد في تسميد زراعاته على السماد العضوي الطبيعي، اضافة الى توفر مياه الري، والتربة الخصبة الملائمة".
المصدر: ال
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