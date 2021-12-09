يروجان العملة المزورة ويعاطيان المخدرات...هذا ما جرى في الفرزل

أوقفت دورية من مخابرات الجيش في بلدة الفرزل، كلًّا من م.ر ، وخ.ج لإقدامهما على ترويج العملة المزورة وتعاطي المخدرات والتواصل مع مطلوبين، وقد ضُبط بحوزتهما مبلغ من العملة المزورة.