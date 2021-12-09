لبنان

يروجان العملة المزورة ويعاطيان المخدرات...هذا ما جرى في الفرزل

Lebanon 24
09-12-2021 | 11:20
A-
A+
Doc-P-895261-637746709761503155.jpg
Doc-P-895261-637746709761503155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مخابرات الجيش في بلدة الفرزل، كلًّا من م.ر ،  وخ.ج لإقدامهما على ترويج العملة المزورة وتعاطي المخدرات والتواصل مع مطلوبين، وقد ضُبط بحوزتهما مبلغ من العملة المزورة.
مواضيع ذات صلة
تمارين تدريبية لعناصر فوج التدخل السادس في الجيش (صور)
lebanon 24
09/12/2021 21:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب بجرائم عدة في قبضة مخابرات الجيش
lebanon 24
09/12/2021 21:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: قوة من مخابرات الجيش داهمت أحد الأفران في بلدة بريتال وأوقفت السوري أ. م للاشتباه فيه بعدد من الجرائم
lebanon 24
09/12/2021 21:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سلسلة مخالفات... أوقفه الجيش
lebanon 24
09/12/2021 21:37:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

الفرزل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:10 | 2021-12-09
05:56 | 2021-12-09
14:21 | 2021-12-09
14:18 | 2021-12-09
13:45 | 2021-12-09
13:18 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website