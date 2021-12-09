الأبيض بحث ونقيب الصيادلة في تأمين الدواء وضمان جودته

عقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض اجتماعًا مع النقيب الجديد للصيادلة الدكتور جو سلوم، في حضور رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي، جرى خلاله البحث في "سبل ضمان جودة الدواء وتوفيره في الصيدليات واعتماد الوصفة الدوائية الإلكترونية (e-dispensing) التي تساعد على ضبط حركة الدواء والتهريب والتخزين".وتم التأكيد على "الشراكة الكاملة بين وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة بما يؤسس لتعاون فعال في تحديث القوانين والمراسيم التطبيقية، بهدف المحافظة على جودة الدواء وتأمين الأفضل للمواطن اللبناني، كما المحافظة على القطاع الصيدلاني الأساسي في المنظومة الصحية".