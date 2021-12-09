وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان

أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود،في حديث لجريدة "القبس "الكويتية، انه "لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان"، وقال: "ان الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".وأضاف: "يجب أن نرى أفعالًا وليس أقوالًا من الحكومة اللبنانية، وأن نرى إصلاحات حقيقية".