لبنان

وزير الخارجية السعودي: لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان

Lebanon 24
09-12-2021 | 11:44
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أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود،في حديث لجريدة "القبس "الكويتية، انه "لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان"، وقال: "ان الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني".
 
وأضاف: "يجب أن نرى أفعالًا وليس أقوالًا من الحكومة اللبنانية، وأن نرى إصلاحات حقيقية".
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