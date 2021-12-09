في عكار...سلبوا دراجتهم النارية في وضح النهار!

أقدم مجهولون بوضح النهار وعلى متن سيارة من نوع هيونداي ذات زجاج داكن على سلب ثلاثة شبّان من الجنسية السورية بقوّة السلاح من نوع كلاشنكوف في محلّة قبّة شمرا بسهل عكار خلف مدرسة الإيمان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعمد المجهولون على سلب درجاتهم الناريّة ليفروا بعدها لجهة مجهولة.