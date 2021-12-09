مطلوب بجرائم عدة في قبضة مخابرات الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ا)، لإقدامه مع آخرين على تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، كما إنه مطلوب بجرم إطلاق نار وسلب بقوة السلاح والإتجار بالأسلحة وترويج المخدرات، وقد إعترف بتعاطي حشيشة الكيف.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.