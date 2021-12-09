لبنان

التقدمي يرفض الهجمة على قرار وزير العمل بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في بعض المهن

Lebanon 24
09-12-2021 | 12:12
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صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيان قال فيه: "بالتوازي مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، والكم الهائل من المشاكل التي نسعى إلى معالجتها بكل الإمكانات، فإننا نتطلع بعين الأخوة والتضامن إلى واقع اللاجئين الفلسطينيين الذين كان للحزب جولات من النضال من أجل حقوقهم المدنية والانسانية".
 
ورفض "الهجمة التي يتعرض لها قرار وزير العمل مصطفى بيرم الذي يسمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في بعض المهن"، مذكرا ب"أن قرار الوزير، إنما يأتي في إطار  الصلاحيات المعطاة له بما لا يتعارض مع قانون العمل وجملة من القوانين اللبنانية التي كان للحزب شرف اقتراح بعضها".
 
وأكد أن "تحسين الواقع المعيشي للاجئين الفلسطينيين هو التزام لطالما تضمنته البيانات الوزارية ووعدت به الحكومات المتعاقبة"، داعيا إلى "التعاطي مع هذه المسألة من زاوية الحق الإنساني ومن الزاوية الاقتصادية أيضا حيث هناك حاجة في الكثير من القطاعات إلى اليد العاملة".
 
كما رفض "بشكل مطلق محاولات البعض زج هذا الموضوع بالحسابات السياسية والانتخابية والطائفية الضيقة".
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