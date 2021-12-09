على حافة التسعين... مسن لبناني يحلق بالمظلة ويغني (فيديو)

رغم مصاعب الحياة التي تواجه اللبنانيين اليوم، إلا أن رجلًا مسنًّا قرر التمسك بالفرح، وإثبات أن العمر مجرد رقم، بإقدامه على "مغامرة خطيرة" ومثيرة للإعجاب في نقس الوقت.

وقرر اللبناني نقولا إميل فرح، صاحب الـ87 عامًا، التحليق من بلدة غوسطا في أعالي جبال كسروان في محافظة جبل لبنان إلى مدينة جونية الساحلية، ليكون أول شخص في الشرق الأوسط في فئته العمرية يقوم بذلك من خلال مظلّة.

وعبر ابن مدينة صيدا جنوبي لبنان، لـموقع سكاي نيوز عربية عن سعادته بالتجربة، فقال: "كانت دقائق لا تنسى، صليت خلالها وغنيت للبنان وللحياة، لا كلمات يمكنها التعبير عن فرحي وأنا أعانق السماء".



وأضاف: "ليس أروع من أن يُسعِد الإنسان نفسه، وأن يسترق لحظات الفرح كلما سمحت له الفرصة".