لبنان

بقردونيان: في حدا يخبرنا سعر الصرف بكرا؟

Lebanon 24
09-12-2021 | 13:00
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غرد النائب هاغوب بقرادونيان عبر تويتر: "هللويا، الدولار المصرفي ٨٠٠٠ليرة. في حدا يخبرنا سعر الصرف بكرا بسوق السودا؟".
 
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