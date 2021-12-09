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لبنان
عشر حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
09-12-2021
|
13:18
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1836 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 685162.
كما وسجل لبنان عشر حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8814.
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