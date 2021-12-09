لبنان

احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشة.. محتجون يقطعون الطريق في طرابلس (صور)

Lebanon 24
09-12-2021 | 13:45
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أقدم عدد من الشبان بقطع الطريق بالقرب من اشارة البيغ بايت وذلك احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وتشهد المحلة زحمة سير خانقة نتيجة قطع الطريق. 
 
 
 
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قطع الطريق

الاوضاع المعيشية

السوق الموازية

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