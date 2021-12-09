احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشة.. محتجون يقطعون الطريق في طرابلس (صور)

أقدم عدد من الشبان بقطع الطريق بالقرب من اشارة البيغ بايت وذلك احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وتشهد المحلة زحمة سير خانقة نتيجة قطع الطريق.