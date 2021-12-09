لبنان

قتيل بحادث صدم على طريق عام اليرزة باتجاه الحازمية

Lebanon 24
09-12-2021 | 14:18
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أفادت غرفة التحكم المروري عن "سقوط قتيل نتيجة حادث صدم على طريق عام اليرزة باتجاه الحازمية".
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حادث صدم

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