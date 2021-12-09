عشائر بعلبك زارت حمادة لرأب الصدع

زار وفد من عشائر وعائلات بعلبك الهرمل منزل النائب الدكتور ايهاب حمادة على خلفية الحادث الاخير الذي حصل بين آل حمادة وآل الحاج حسن على خلفية ثأرية، وتأتي زيارة الوفد لرأب الصدع بين العشيرتين .و خلال الزيارة تحدث باسم الوفد ياسين جعفر نجل النائب السابق الراحل علي حمد جعفر وقال :"جئنا نحن عشائر وعائلات بعلبك الهرمل الى منزل نائب الامة ايهاب حمادة لرأب الصدع الموجود بين عشيرتي آل حمادة وآل لحاج حسن ، وبالمناسبة نناشد كل المسؤلين وكل القيمين والغيورين وبخاصة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وألامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكتلة نواب بعلبك -الهرمل رأب الصدع .وبالمناسبة نطالب الدولة اللبنانية بأن لا تبقى على الحياد وان تتطلع الى هذه المنطقة المنكوبة التي نعيش فيها ".