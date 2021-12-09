لبنان

عشائر بعلبك زارت حمادة لرأب الصدع

Lebanon 24
09-12-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-895342-637746861654375984.jpg
Doc-P-895342-637746861654375984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من عشائر وعائلات بعلبك الهرمل منزل النائب الدكتور ايهاب حمادة على خلفية الحادث الاخير الذي حصل بين آل حمادة وآل الحاج حسن على خلفية ثأرية، وتأتي زيارة الوفد لرأب الصدع بين العشيرتين .

و خلال الزيارة تحدث باسم الوفد ياسين جعفر نجل النائب السابق الراحل علي حمد جعفر وقال :"جئنا نحن عشائر وعائلات بعلبك الهرمل الى منزل نائب الامة ايهاب حمادة لرأب الصدع الموجود بين عشيرتي آل حمادة وآل لحاج حسن ، وبالمناسبة نناشد كل المسؤلين وكل القيمين والغيورين وبخاصة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وألامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وكتلة نواب بعلبك -الهرمل رأب الصدع .

وبالمناسبة نطالب الدولة اللبنانية بأن لا تبقى على الحياد وان تتطلع الى هذه المنطقة المنكوبة التي نعيش فيها ".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:18 | 2021-12-09
22:20 | 2021-12-09
22:23 | 2021-12-09
23:54 | 2021-12-09
23:12 | 2021-12-09
23:12 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website