سلسلة لقاءات تربوية وإعلامية للحلبي

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة الدكتور عباس الحلبي مع ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو على رأس وفد من البعثة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، واطلع الوزير الحلبي من موكو على أنها أصبحت في نهاية ولايتها في لبنان وانتقالها إلى مركز جديد في جنيف، وعبر عن "تقديره الكبير لدورها في إرساء تعاون بناء مع وزارة التربية ودعم مشاريعها"، متمنيا لها التوفيق.ثم بحث الجانبان في استمرار إستقبال التلامذة من لبنانيين ونازحين، وأكد الوزير الحلبي أن "الباب مفتوح لاستقبال أي طالب علم في مدارسنا في الدوامين".وأكدت موكو "استمرار دعم اليونيسف للخطة الخمسية للوزارة واستقطاب الدعم لتطبيقها".وكشفت أنها "تلقت معلومات عن تمويل لوزارة التربية من جانب الإتحاد الأوروبي وألمانيا مجتمعين بقيمة نحو ستين مليون يورو للعام المقبل". وقد وجه الوزير الشكر إلى الإتحاد الأوروبي وإلى الحكومة الألمانية لهذا الإلتزام .واستقبل النائب عبد الرحيم مراد والسيد سمير أبو ناصيف وبحث معهما في ملفات وقضايا تابعة للجامعة اللبنانية الدولية.واستقبل بعد ذلك، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على رأس وفد من الكتاب والفنانين والعاملين في حقل الإنتاج التلفزيوني والفني، وتركز البحث حول دور الوزير الحلبي كوزير للإعلام في إبراز هذا الإنتاج عبر تعزيز دور تلفزيون لبنان ليلعب دوره الثقافي والوطني.كذلك استقبل النائب علي فياض وبحث معه في قضايا تربوية.والتقى المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وعرض معه المطالب الملحة للوزارة وحاجاتها وقضاياها، ووضع سلمً بالأولويات التي تستدعي المعالجة.وعقد الوزير الحلبي إجتماعا عبر تطبيق زوم مع خبراء اليونيسكو في حضور المدير العام للتربية ومسؤولة التربية في مكتب اليونسكو في بيروت ميسون شهاب، وتناول البحث التعاون مع اليونسكو في تعزيز الجودة في التعليم العالي.ثم ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والخبراء والمستشارين ، وكان بحث في جدول الأعمال وإنهاء الحالات المعلقة وتكليف اللجنة الفنية ولجان خاصة لمتابعة كل حالة والتوصية إلى المجلس باتخاذ القرارات في شانها.كما بحث المجتمعون في تسريع المصادقات الجامعية واعتماد اللامركزية الإدارية مع إرسال المؤسسات الجامعية نسخا عن الوثائق بالبريد الإلكتروني إلى الإدارة .