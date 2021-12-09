لبنان

الخارجية الفرنسية: اتفاقنا مع السعودية مهم جداً بشأن آلية المساعدات للبنان

Lebanon 24
09-12-2021 | 16:30
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أشارت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، إلى أن "اتفاق فرنسا والسعودية مهم جداً بشأن آلية المساعدات للبنان".

من جهة أخرى أكدت لوجاندر لـ"العربية"،  أن "محادثات فيينا لا تتقدم لأن إيران تقدم مقترحات لا تتناسب مع هدف إنجاز اتفاق، وكل ‏الوفود المشاركة في محادثات فيينا ترفض المقترحات الإيرانية، ونحن قلقون جداً من مسار التخصيب لدى إيران".

وفي الشأن الليبي، أعلنت لوجاندر أن "هناك توافق دولي على دعم عملية الانتقال السياسي والأمني في ليبيا"، مضيفة ان "انسحاب 300 من المرتزقة الأفارقة من ليبيا مهم جداً بعد تفعيل مؤتمر باريس بند الانسحاب".

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