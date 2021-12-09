لبنان

مقاربة خليجية موحّدة حول لبنان

Lebanon 24
09-12-2021 | 17:00
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كتبت "الجريدة" الكويتية: عاد لبنان إلى صلب الاهتمامات العربية والدولية، وحضر الملف اللبناني في الجولة الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ففي كل محطة خليجية، يصدر بيان مشترك، يتضمن بإحدى فقراته وبشكل بارز إشارات متعددة، وذات أهمية تتعلق بالملف اللبناني.
يؤشر ذلك إلى الاهتمام الخليجي، والسعودي تحديداً بلبنان، وهذه إشارة إلى أن الرياض لم تنسحب أو "تسحب يدها" من لبنان، إنما تريد استعادة التوازن وتعزيز الدولة اللبنانية وقدرتها للتمكن من إعادة تجديد ونسج العلاقات مع القوى العربية والدولية.
لابد من التوقف باهتمام أمام هذه التطورات، خصوصاً أن السعودية تسعى من خلال هذه المواقف إلى إظهار التضامن الخليجي والتوافق بشأن المقاربة المشتركة للملف اللبناني، وهي رسالة خليجية جامعة موجهة إلى القوى الأخرى.
يأتي هذا الاهتمام الخليجي في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية وإصدار موقف مشترك يتعلق بالثوابت التاريخية للموقفين الفرنسي والسعودي حيال لبنان، لاسيما تطبيق القرارات الدولية، وحصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى توفير كل مقومات الاستقرار.
وذلك يدل على اهتمام استثنائي بلبنان ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة بانتظار ما ستحمله التطورات الإقليمية والدولية، وبانتظار إنجاز الاستحقاقات الرئيسية التي ينتظرها لبنان لاسيما الانتخابات النيابية والرئاسية.
(الجريدة الكويتية)
المصدر: الجريدة الكويتية
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