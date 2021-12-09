البيطار عازم على كشف الحقائق

كشفت مصادر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لـ"السياسة" الكويتية أن "القرار الظني يتوقع صدوره في غضون ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، كما فهموا من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي التقوه، بعد استئناف مهامه في مكتبه بقصر العدل، حيث طالبه الأهالي بالبتّ بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، ناقلين عنه أنه سيعمد إلى درس هذه الملفات قريبا".(السياسة الكويتية)