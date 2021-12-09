لبنان

البيطار عازم على كشف الحقائق

Lebanon 24
09-12-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-895358-637746908701088611.jpeg
Doc-P-895358-637746908701088611.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لـ"السياسة" الكويتية أن "القرار الظني يتوقع صدوره في غضون ثلاثة أشهر على أبعد تقدير، كما فهموا من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي التقوه، بعد استئناف مهامه في مكتبه بقصر العدل، حيث طالبه الأهالي بالبتّ بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، ناقلين عنه أنه سيعمد إلى درس هذه الملفات قريبا".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:18 | 2021-12-09
22:20 | 2021-12-09
22:23 | 2021-12-09
23:54 | 2021-12-09
23:12 | 2021-12-09
23:12 | 2021-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website