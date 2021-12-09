مشاورات بعيدة عن الإعلام لحلّ مشكلة تعليق جلسات الحكومة

لا تنفي مصادر نيابية عبر "اللواء" استمرار حركة الاتصالات والمشاورات البعيدة من الإعلام لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، وطرح أكثر من صيغة حل، الا ان كل المحاولات المبذولة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، بسبب محاولات ربط هذه الحلول بمكاسب سياسية محددة، لهذا الطرف أو ذاك، ما أدّى الى بروز تعقيدات وعراقيل، ادت الى تعطيل الصيغ المطروحة للحل حتى الآن.

(اللواء)