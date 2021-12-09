بيرم يردّ على باسيل اليوم

كتبت "اللواء": تطوّر الخلاف بين النائب جبران باسيل وفريق حزب الله في السلطة وخارجها رفض بشدة رئيس التيار الوطني الحر قرار وزير العمل مصطفى بيرم، السماح للفلسطينيين بأداء وظائف كانت ممنوعة عليهم.

ويعقد بيرم مؤتمراً صحافياً اليوم للردّ على ما أثاره باسيل.

(اللواء)