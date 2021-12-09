16
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الخارجية: المفاوضات السعودية- الايرانية مهمة لكنها لا تحل مشاكلنا
Lebanon 24
09-12-2021
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في حديث ل" نداء الوطن" تأييد لبنان لعودة سوريا الى جامعة الدول العربية، اما عودة العلاقات الطبيعية بينها وبين لبنان فهذه قصة مختلفة حيث يقول"حين يكون البلد ضعيفاً فلا يمكنه التغاضي عن القرارات الدولية الموجودة ضد سوريا في الامم المتحدة وأخرى اميركية وهذه تجعل التعاطي ضمن حدود". وشدد على وجود "اجماع دولي لمساعدة لبنان شرط ان يساعد اللبنانيون انفسهم. يقولون عدم اجتماع مجلس الوزراء من صنع اللبنانيين ويجب حل هذا الموضوع والاتفاق مع صندوق النقد انتم أخّرتم ولو تم قبل عامين لانجزتم خطوات معينة".
ويضيف "الغرب يحبذ بقاء لبنان ذا وجه عربي وغربي لان من المهم لهم بقاء بلد متنوع بآرائه يمكن التنقل فيه ومعرفة احوال دول اخرى من خلاله" معيداً التذكير بسياسة النأي بالنفس "ليس فقط عربياً بل دولياً. هناك خلافات بين الدول الكبرى تمنعنا من اخذ مواقف نصفية حيالها من أجل الاستفادة منها مثلما يفعل غيرنا
وعن النتائج التي حققها لبنان بعد استقالة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي يقول "نعم كانت لها نتائج، اوقفت الانهيار في العلاقات اللبنانية السعودية لغاية اليوم وهذا أمر مهم". يكتفي بهذا القدر من الحديث قائلاً "لا اريد ان ادخل في ما هو ابعد من ذلك". يفصح عن مداولاته مع الديبلوماسيين الغربيين فيقول "ما سمعته من كل الوزراء الذين التقيتهم خلال الجولات الاربع التي قمت بها بأن هناك تفهماً بأن الذراع العسكري لـ"حزب الله" اقليمي ولكن هل من الضروري ان يهاجموا السعودية". ولكن ألم تسألهم عما اذا كانوا طلبوا من السعودية عدم مهاجمة "حزب الله"؟ يقول"لم تبحث هذه النقطة". لكنه يعتبر ان من واجباتنا كلبنانيين "ان نمنع قدر الامكان تصدير المخدرات لاي بلد عربي وغير عربي ولا سيما السعودية والخليج حيث شريحة واسعة من اللبنانيين" ليؤكد "آخر ما نتمناه الاساءة للعلاقات بيننا وبينهم لذا كان الاصرار على استقالة قرداحي".تمت الاستقالة لكن السفير السعودي لم يعد بعد؟ يجيب بو حبيب "لا ولم يعد كذلك سفيرا الكويت والبحرين ولم يعد سفراء لبنان الى مقر عملهم" مرجحاً ان يكون مثل هذا الاجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي "سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".وعن مدى ارتباط الملف اللبناني بملفات المنطقة يقول "في آخر المطاف لا احد يحل مشاكل لبنان الا اللبنانيون لان كل الفئات اللبنانية الرئيسية لديها ارتباطات خارجية ولذا ننتظر من استحقاق الى آخر، ولكن اي من هذه الاستحقاقات يمكنه حل قضايانا الداخلية. عدم اجتماع مجلس الوزراء قضية داخلية صرف ونعجز عن حلها، والمفاوضات السعودية الايرانية مهمة لنا لكنها لا تحل مشاكلنا بل تخفف حدة المواقف، وأقل تأثيراً هي المفاوضات النووية".
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
05:56 | 2021-12-09
09/12/2021 05:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-12-09
09/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
Lebanon 24
فتحة فستان نادين نسيب نجيم تضعها بموقف محرج.. كشفت الكثير خلال صعودها إلى المسرح! (فيديو وصور)
02:00 | 2021-12-09
09/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
10:10 | 2021-12-09
09/12/2021 10:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
Lebanon 24
حزب الله بدأ بالتغيير حتى بـ "الاوادم"
01:30 | 2021-12-09
09/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:18 | 2021-12-09
جمود سياسي وحكومي وبعبدا والسراي ينفيان حصول خلافات
22:20 | 2021-12-09
قرار رفع سعر الدولار المصرفي يتفاعل ومخاوف من تأثيراته على الحركة المالية
22:23 | 2021-12-09
توقعات بتأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار المقبل بالحد الأدنى
23:54 | 2021-12-09
طعن شقيقين بالسكين في بلدة غزة البقاعية... ماذا حصل؟
23:12 | 2021-12-09
القطاع لم يعد يبيض ذهباً.. الخلوي على طريق الافلاس
23:12 | 2021-12-09
بهذه الطريقة تواجه المتحوّر الجديد
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact