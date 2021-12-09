لبنان

طعن شقيقين بالسكين في بلدة غزة البقاعية... ماذا حصل؟

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام الاردني أ. س. الرشايدة من سكان بلدة غزة في البقاع الغربي على طعن الشقيقين محمد وعمر المجذوب بسكين، بعد خلاف بينهما. وقد نقل الشقيقين الى مستشفى  فرحات وحالة الاول خطرة.
 
 
المصدر: لبنان 24
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