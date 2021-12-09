طعن شقيقين بالسكين في بلدة غزة البقاعية... ماذا حصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام الاردني أ. س. الرشايدة من سكان بلدة غزة في البقاع الغربي على طعن الشقيقين محمد وعمر المجذوب بسكين، بعد خلاف بينهما. وقد نقل الشقيقين الى مستشفى فرحات وحالة الاول خطرة.