خطف مواطن في جل الديب... إليكم التفاصيل!

اقدم مسلحون مجهولون على خطف المدعو م. ض. من محلة جل الديب في بيروت بينما كان على متن سيارته من نوع "لاند كروزر" وسط معلومات متضاربة عن نقله من قبل الخاطفين الى البقاع، وفق مندوبة "لبنان 24".