كيف علق موزّعو المحروقات على تعميم مصرف لبنان؟

صدر عن موزّعي المحروقات بيان جاء فيه: "فوجئنا اليوم كما العديد من المفاجآت التي ما برحت تفتك بنا منذ بداية الازمة، أن مصرف لبنان أصدر تعميما ابلغتنا به الشركات المستوردة أنه يتوجب على موزعي المحروقات والمحطات تسديد قيمة 15% من قيمة الفاتورة نقدا بالدولار. وعليه انطلاقا من هذا التعميم وما يترتب عليه من خسائر فادحة للموزعين وللمحطات باعتبار ان مبيعاتنا بالليرة، وحسب الجدول الذي تصدره وزارة الطاقة، وحيث ان هذا القطاع ما برح منذ بداية الأزمة يتخبط ويتحمل ما لا يستطيع اي قطاع تحمله الى ان وصل إلى حال الموت السريري نتيجة عدم التعديل في نسبة الجعالة، بما يتلاءم مع مصاريفه المكلفة بعد معاناة عاشها منذ بداية الأزمة لا سبيل لذكرها الان.أما اليوم، وبعدما تم إبلاغنا بتعميم مصرف لبنان المعظم فنتوجه الى المسؤولين والقيمين على شؤون البلاد لنعلن بكل أسف موت هذا القطاع المنهك بمرض عضال اصابه من جراء ادارتكم وتعاميمكم العمياء. حفظ الله ما تبقى من وطننا الحبيب اذا كان هنالك من شيء باق فيه".