20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سجال قضائي يستحضر" سبع البورمبو" ونوعية جديدة من الدعاوى ضد البيطار
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-12-2021
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ماذا يعني أن يصف قاضٍ برتبة وزير زميلاً له في القضاء العدلي ب "سبع البورمبو"؟ ما هو أصل هذه العبارة الشعبية التي تُستخدم عادة في معرض السخرية عندما يدّعي شخص ما أنه شجاع وهو ليس كذلك أو تُستخدم من باب التقليل من هيبة مدّعي الشجاعة؟ والأهم لماذا لجأ وزير الثقافة القاضي وسام مرتضى الى هذه العبارة المصرية لتوصيف أداء زميله المحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار "هوي ومعلمه" كما قال مرتضى، والمقصود بمعلمه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود؟
قبل مدة قصيرة، إستخدم رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب هذه العبارة في تغريدة خاطب فيها رئيس الحكومة السابق حسان دياب عندما سأله "وين سبع البورمبو وزير داخليتك، في إشارة الى وزير الداخلية والبلديات السابق العميد محمد فهمي، وذلك في معرض حديث وهاب عن ارتفاع الأسعار وإحتكار التجار ومجمل تقاصيل الأزمة الإقتصادية المأزومة التي تمرّ بها البلاد.
بالمقابل، سيل الدعاوى ضد المحقق العدلي في "ساحة البرمبة "أي عدلية بيروت جارف، وبانتظاره جولات وصولات ستتمثل بتقديم دفوع شكلية فور تحديد القاضي البيطار، الذي إستأنف عمله أمس في مكتبه في قصر العدل، مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم الذين سيلجأون الى كل طرق الطعن القانونية المتاحة لفرملة مسار التحقيق، بعد توقّف قسري دام خمسة أسابيع، مع إتجاه لتقديم نوعية جديدة من الدعاوى لم يُفصح أحد من وكلاء المدّعى عليهم عن أية تفاصيل تتعلق بها، في الوقت الذي يتحضّر فيه المحقق العدلي، الذي إطلع على صور الأقمار الصناعية الروسية، لإعداد الخطة ألف تليها الخطة باء، بدءاً من خلاصة صور الأقمار، مروراً بتحديد مواعيد للتحقيق مع القيادات العسكرية المدعى عليها، وصولاً الى تحديد جلسات استجواب السياسيين المتمسّكين بحبل نجاة دستوري هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في الوقت الذي دعت فيه اللجنة التأسيسية لأهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار المرفأ(فرع حطيط) لرفع دعوى ردّ بحق القاضي البيطار " لتسببه بتأخير التحقيق، بسبب الإستنسابية التي يتّبعها بإستدعاء البعض وغضّ النظر عن البعض الآخر، ما تسبب بكل تلك المهزلة التي شهدناها خلال المدة الماضية، أمام محكمة التمييز عند الساعة العاشرة من صباح اليوم" حسب ما ورد في نص الدعوة الموجّهة من قبل اللجنة.
فاتنا أن نذكر أن البرمبة هي تحريف لكلمة "البرمبل" التي هي قرية مصرية في محافظة الجيزة يُعرف عن أهلها الشجاعة والإقدام، بحيث بات يُقال عن كل شخص شجاع ومقدام بأنه أسد قرية البرمبل...اللهم هَب عدليتنا أسوداً شبيهين بأهل هذه القرية...أنتَ سميع مجيب.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-12-09
09/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
05:56 | 2021-12-09
09/12/2021 05:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
10:10 | 2021-12-09
09/12/2021 10:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:45 | 2021-12-09
09/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
07:12 | 2021-12-09
09/12/2021 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:40 | 2021-12-10
بيان هام من وزير الاتصالات حول سرقات محطات للإرسال... هذا ما جاء فيه
03:29 | 2021-12-10
المجلس الارثوذكسي : قرار وزير العمل المتعلق بالفلسطينيين هو مشروع توطين
03:18 | 2021-12-10
باحثٌ اقتصادي يكشف مصير الإيداعات بالدولار.. هذا ما سيحلّ بها
03:16 | 2021-12-10
بيان من نقابة أصحاب المطاعم عشية الاعياد.. هذا ما جاء فيه
03:09 | 2021-12-10
بوشكيان نحضّر لرخصة ذهبية "للمصانع النموذجية"
03:05 | 2021-12-10
أبو شقرا يتحدّث عن عملية "إفلاس".. هذا ما قاله
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 10:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 10:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 10:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact