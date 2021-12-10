هل ينجح المجتمع المدني في نسج تحالف متين في بعبدا؟

لا تزال المفاوضات بين شخصيات ومجموعات المجتمع المدني في دائرة بعبدا تجري على قدم وساق، خصوصا في ظل اقتراب تشكيل لائحة تضم شخصيات مثل نعيم عون وجوزيف وانيس وزياد عقل.ويأمل هؤلاء ان ينضم الى لائحتهم المحامي واصف الحركة لتصبح عملية توحيد المجتمع المدني كاملة، لكن الحركة لا يزال يرفض ان يكون جزءا من اللائحة تتواجد فيها الكتائب اللبنانية، علما ان الكتائب تخلت عن مرشحها رمزي بو خالد لصالح دعم نعيم عون.وبحسب مصادر مطلعة" فان الشخصيات المسيحية لديها قدرة اكبر على الاستقطاب، لان الشارع المسيحي اقرب الى الثورة ولان لديها قدرة جدية في بلدة الحدث في ظل وجود وانيس مع ما يحكى عن تبدلات نسبية في مزاج الرأي العام لا تصب في مصلحة العونيين هناك، كما ان عقل يملك حضورا جيدا في ساحل بعبدا وتحديدا في الحازمية. اما تحالف الكتائب - عون فيكفل جذب الفئة المعترضة في اعالي بعبدا، وهناك اتجاه الى أن يكون يكون القيادي السابق في "التيار" رمزي كنج المرشح الشيعي في الدائرة بدلا عن الحركة في حال استمر الاخير بموقفه.