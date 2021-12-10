نائب مستقيل يتواصل مع وزير سابق

يعمل نائب مستقيل على اعادة دراسة واقعه الشعبي من اجل زيادة عدد المقاعد التي يأمل ان يفوز بها في احدى دوائر جبل لبنان الرئيسية، في ظل تنافس شديد مع احزاب سياسية وشخصيات اخرى ترفع خطاب المجتمع المدني.وبحسب مصادر مطلعة فإن النائب يحاول زيادة عدد الشخصيات التي تتمتع بشعبية في لائحته خصوصا اذا كانت تحمل خطابا تغييرياً، وفي هذا الاطار بدأ سلسلة اتصالات احدها مع وزير ومرشح سابق ليكون شريكا له في اللائحة من دون ان تحسم النتيجة بعد.