لبنان

خبير اقتصادي يوضح: هذا ما يقف خلف زيادة رفع السحوبات من المصارف!

Lebanon 24
10-12-2021 | 01:33
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أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الى ان "عملية رفع سعر "اللولار" تأتي في ظروف غير طبيعية وسعر السوق الموازية أساساً مفتوح على كل الاحتمالات لأنه لا يوجد عملية ضبط"، لافتا الى ان زيادة السحوبات حسب ما تم تبريره هي بسبب فترة الأعياد وبسبب الضغط من المودعين والطبقة السياسية أيضاً.
 
وتابع في حديث لاذاعة صوت كل لبنان: "صحيح أنّه تمّ رفع دولار السحوبات ولكن سقف السحوبات سيكون مرتبطاً بقيمة الوديعة والخوف هنا أنّه عندما تسحب الناس أموالها أن تحوّلها إلى الدولار في السوق إضافة إلى رفع الأسعار.
 
وأكد أن تبديل حاكم مصرف لبنان لرأيه خلال أيام يبدو أنه نتيجة الضغوطات.
 
المصدر: إذاعة صوت كل لبنان
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