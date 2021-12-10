سيناريو "دلتا" لن يتكرر.. وهذا ما قاله طبيب عن "اوميكرون"!

إستبعد الأخصائي في أمراض الجهاز التنفسي والعناية الفائقة والمدير الطبي في أوتيل ديو الدكتور جورج دبر تكرار سيناريو "الدلتا" لأن 34% من الشعب اللبناني أخذ اللقاح، وليس هناك أي برهان على أن "أوميكرون" يتخطى مناعة اللقاحات.وشدد دبر في حديث لصوت لبنان على أن الأشخاص فوق عمر الستين عليهم أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح حتى يكون لديهم المناعة الكافية في حال وجد هذا الفيروس.