اعتصامٌ لناشطين أمام وزارة الاقتصاد (فيديو)

نفذ عددٌ من الناشطين اعتصاماً، صباح اليوم الجمعة، أمام مبنى وزارة الاقتصاد.

وطالب المعتصمون المسؤولين الذين لا يريدون خدمة الناس بالعودة إلى منازلهم، مشيرين إلى أنه "لا ثقة بمجلس النواب الفاقد للشرعية الشعبيّة".