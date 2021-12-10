تحذير من الجليد.. الأمطار ستغمر لبنان في هذا التاريخ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة مع بقاءها متدنية خلال الليل كما تنخفض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي يتمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوي )

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تتدنى بشكل ملموس خلال الليل في المناطق الداخلية. يحذر من تشكل الجليد على ارتفاع 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة مع بقاءها متدنية خلال الليل كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأحد: مشمس يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تنشط الرياح مساء ويتوقع امطار خفيفة محلية بخاصة على المرتفعات ليلا.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 3 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و30 كم/س.

- الانقشاع: جيد

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة

- الضغط الجوي: 769 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,32

- ساعة غروب الشمس: 16,30