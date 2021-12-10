لبنان

تحذير من الجليد.. الأمطار ستغمر لبنان في هذا التاريخ

Lebanon 24
10-12-2021 | 02:29
A-
A+
Doc-P-895452-637747256402836845.jpg
Doc-P-895452-637747256402836845.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة مع بقاءها متدنية خلال الليل كما تنخفض نسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:
 

- الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاثنين حيث يتأثر بمنخفض جوي يتمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر  كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوي )

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تتدنى بشكل ملموس خلال الليل في المناطق الداخلية. يحذر من تشكل الجليد على  ارتفاع 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

السبت:  قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة مع بقاءها متدنية خلال الليل كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأحد: مشمس يتحول خلال النهار الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ، تنشط الرياح مساء ويتوقع امطار خفيفة محلية بخاصة على المرتفعات ليلا.

- الحرارة على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 17 درجة، في الداخل من 3 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و30 كم/س.
- الانقشاع: جيد
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة
- الضغط الجوي: 769 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   6,32
- ساعة غروب الشمس: 16,30

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:16 | 2021-12-10
06:00 | 2021-12-10
05:00 | 2021-12-10
04:54 | 2021-12-10
06:52 | 2021-12-10
06:47 | 2021-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website