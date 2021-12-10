عبدالله عن موضوع عمالة الفلسطينيين: لا وجوب لهذا الاستنفار الشعبوي المُعترض

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يجدر التنويه بقرار وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم، القاضي بتحديد المهن والنشاطات الاقتصادية والاعمال الواجب حصرها باللبنانيين، بعد أن عمت الفوضى والمضاربات والمنافسة. في موضوع العمالة الفلسطينية، لا وجوب لهذا الاستنفار الشعبوي المعترض".