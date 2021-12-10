الزائر الأبيض يغطي كفردبيان... مشهد ولا أروع! (صور)

نشرت "غرفة التحكم المروري"، عبر تويتر، صورتين للثلوج وهي تغطي منطقة كفردبيان، وبدت المنطقة مكسوه بالثوب الابيض، في مشهد يبشّر بالخير!

وكان منخفض جوي قد سيطر على لبنان في اليومين الماضيين، وأدى الى تساقط للثلوج اعتباراً من ارتفاع 1400 متر.