خبرٌ مهم عن تأمين السّيارات في لبنان.. ما الجديد؟

قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" إنّ "أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير"، وأضاف: "نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية".



وتابع: "كل الشركات بادرت إلى الاتصال بالزبائن ونصحتهم بتغيير العقود، لا نستطيع الاستمرار لا باللبناني ولا باللولار نظراً للتضخم الحاصل".



وأردف نسناس: "للمرّة الاولى في حياة القطاع نلمس وجود اهتمام في القطاع من قبل السلطات على ضرورة استمرارية قطاع التأمين. نحن من دعاة الشفافية ونريد أن تكون هناك رقابة لكي يستمر القطاع، ولن نغطي الشواذات".