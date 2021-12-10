لبنان

أبو شقرا يتحدّث عن عملية "إفلاس".. هذا ما قاله

Lebanon 24
10-12-2021 | 03:05
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اعتبرَ ممثل موزعي شركات المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان هو عملية إفلاس للمواطن"، محملاً "المركزي" مسؤولية إتخاذ قرارات لا تؤدي الى إراحة الشعب.
 
 
 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال أبو شقرا أنّ الـ"10% المفروضة بالدولار ضمن سعر صفيحة البنزين هي التي سببت في ارتفاع أسعار المحروقات"، وسأل: "ماذا سيحصل إذاً عندما ارتفعت هذه النسبة إلى 15 بالمئة؟".
 
 
 
وختم: "الشعب اللبناني لم يعد يستطيع أن يتحمل".
 
 
 
إلى ذلك، قال أبو شقرا في حديث عبر قناة "الجديد": "الوضع صعب وما يضحكو علينا وسنقوم بالإتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قريباً"، وتابع: "يحسّو ع دمّن لأن المواطن ما بقى يحمل، وسندفع 15% على أساس سعر الصرف الذي يرتفع بشكل دائم وهو مؤشر سيء". 
 
 
 
 
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