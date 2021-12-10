أبو شقرا يتحدّث عن عملية "إفلاس".. هذا ما قاله

اعتبرَ ممثل موزعي شركات المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "التعميم الجديد الصادر عن مصرف لبنان هو عملية إفلاس للمواطن"، محملاً "المركزي" مسؤولية إتخاذ قرارات لا تؤدي الى إراحة الشعب.

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، قال أبو شقرا أنّ الـ"10% المفروضة بالدولار ضمن سعر صفيحة البنزين هي التي سببت في ارتفاع أسعار المحروقات"، وسأل: "ماذا سيحصل إذاً عندما ارتفعت هذه النسبة إلى 15 بالمئة؟".

وختم: "الشعب اللبناني لم يعد يستطيع أن يتحمل".