بوشكيان نحضّر لرخصة ذهبية "للمصانع النموذجية"

كشف وزير الصناعة جورج بوشكيان خلال جولته التفقدية صباح اليوم لمصنع Animal Feed للعلف الحيواني في طرابلس أنه في صدد إعداد واطلاق ومنح "رخصة ذهبية" لصاحب كل مصنع مكتمل المواصفات ومطابق للمعايير وملبّي الشروط والأحكام التي تنص عليها الرخصة.وأوضح أن الهدف هو تمييز الصناعي الجيّد من الأقل جودة، إضافة إلى العمل على تحفيز الصناعي على طلب شارة المطابقة التي تمنحها مؤسسة المقاييس والمواصفات- ليبنور.وهنّأ أصحاب المصنع الذي تأسس عام ٢٠١٥، ويلبّي حاجة السوق من العلف الحيواني الذي تحتاج إليه خصوصا مصانع الألبان والأجبان. ويقومون بدورات تدريبية وتأهيلية للمزارعين ويرشدون أصحاب المزارع على تزويد المصنع بالمواد الأولية بحسب المعايير. وشكوا من مشكلة التحويلات المصرفية التي تعيق التصدير إلى الخارج.كما أعربوا عن معاناتهم من كلفة الإنتاج المرتفعة خصوصا بسبب غلاء الفيول والمازوت الذي يكلف ستين بالماية من فاتورة الكلفة. وبحثوا في الوسائل البديلة بالطاقة الشمسية وغيرها.