باحثٌ اقتصادي يكشف مصير الإيداعات بالدولار.. هذا ما سيحلّ بها

أكّد الباحث الاقتصادي الدكتور أديب طعمة أن المرحلة التي نمرّ بها صعبة وخطيرة جداً، واصفاً إياها بـ"الجريمة المتمادية".



وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار طعمة إلى أنّ "مصرف لبنان قرر "بشخطة قلم" أن يتم سحب دولارات الإيداعات بالليرة اللبنانية"، وأردف: "قرار البنك المركزي الجديد يعني أن كلّ فردٍ يُقدم على عملية سحب لولاراته من المصارف سيقابله طباعة لليرة بكمية كبيرة من قبل مصرف لبنان، وهو الأمر الذي سيؤثر على الدولار الفريش".