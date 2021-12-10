المجلس الارثوذكسي : قرار وزير العمل المتعلق بالفلسطينيين هو مشروع توطين

رأى المجلس الارثوذكسي اللبناني في اجتماعه الشهري الذي عقده عن بعد، بأن "شبح الموت عاد يهيمن على اللبنانيين من جراء وباء كورونا والمتحور الجديد "اوميكرون"، معتبرا أن "على المواطنين اخذ الحيطة والحذر في ظل عدم اهتمام المسؤولين في الحكومة والفلتان والباب مفتوح لدخول هذا المتحور عبر مطار بيروت الدولي من دون رقيب أو حسيب".وقال: "لا بد لنا بأن نقدم الشكر لوزير الصحة الجديد الدكتور فراس الابيض على التحرك المستمر لمواجهة هذا المتحور وبوضعه خطة بالتنسيق مع المستشفيات ولجنة الاطباء لمكافحة كورونا".واعتبر من جهة أخرى، أن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يقوم بتقطيع الوقت من خلال جولاته الخارجية لحين انتهاء العهد، فلا انتخابات نيابية في المنظور القريب ولا حتى انتخابات لرئاسة الجمهورية وسوف نتفاجأ في السنة المقبلة كيف ستنقلب الامور ويدخل لبنان في ازمة مواقف ومواقف مضادة من خلال لعبة الانتخابات والصراعات الاقليمية والداخلية".وسأل رئيس مجلس الوزراء "لم لا يدعو الى جلسة عمل لمعالجة عدد كبير من الملفات الحياتية والاساسية للمواطنين؟".وقال: "ماذا فعلت الحكومة منذ استلامها مهامها لوقف الاحتكار والتلاعب بصرف الدولار تاركين المصارف وشركات الصيرفة يتصرفون بسعر الصرف وعلى هواهم مما جعل استمرار الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في الاسواق مقابل العملة الوطنية".وطالب رئيس المجلس الارثوذكسي روبير الابيض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ"اخذ قرار سريع بعودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد عودة الحياة الطبيعية في سوريا، وقد اصبحت العيشة هناك افضل بكثير من الاوضاع الصعبة التي يعيشها اللبناني في بلاده".وختم: "المفاجاة من العيار الكبير هو قرار وزير العمل مصطفي بيرم السماح للاجئين الفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين وذلك مخالف لقانون العمل وللدستور فهو مشروع توطين، ندعو كل اللبنانيين والنقابات الحرة والاحزاب والمجتمع المدني لوقف تمرير هذا القرار امام مجلس شورى الدولة".