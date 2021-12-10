21
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بيان هام من وزير الاتصالات حول سرقات محطات للإرسال... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
10-12-2021
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم البيان الآتي: تتعرّض محطات إرسال عائدة الى شركة ألفا الى عمليات سرقة منظمة، تتسبّب بأضرار تنعكس سلبا على أداء الشبكة، وينتج عنها إنقطاع كلي أو جزئي في خدمات التخابر الصوتي والإنترنت عن آلاف المشتركين.
بين 27 تشرين الأول و3 كانون الأول، على سبيل المثال، سُجلت سرقة 23 محطة عائدة الى ألفا، هي: العبدة (سُرقت مرتين)، برقا، كفرعقا، كفرحاتا، مغراق (تنورين -اللقلوق)، المحمرة (سُرقت 3 مرات)، النورية، البيرة، بقسميا، الفاكهة، إهمج، دير جنين، كفر حرة، وادي خالد، اللبوة، عيون السمك، المسعودية، منجز (سُرقت مرتين)، النفيسة، رحبة، اللقلوق، تل بيبي، دير بلة.
وغالبا ما تطال السرقات مولدات كهرباء وبطاريات ومحروقات وأنظمة طاقة بديلة. وهي سرقات يعاقب عليها القانون لما تحمله من تخريب مقصود لشبكة الخليوي ومن تعدٍّ على مرفق عام حيوي، مع الإشارة الى أن شركة ألفا تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند كل سرقة تحصل.
إن وزارة الإتصالات تطالب الجهات المعنية الأمنية والقضائية بالتشدد في مكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وبإيلاء هذه المسألة أهمية قصوى، بالنظر الى الضرر الهائل الواقع على حد سواء، على شبكة الخليوي والمشتركين والمال العام والإقتصاد الوطني.
تابع
الأكثر قراءة
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-12-09
09/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
10:10 | 2021-12-09
09/12/2021 10:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:45 | 2021-12-09
09/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
07:12 | 2021-12-09
09/12/2021 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يسجل انخفاضاً طفيفاً.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
13:59 | 2021-12-09
09/12/2021 01:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:16 | 2021-12-10
الى اللبنانيين... واقع كورونا لا يطمئن ابدا
06:00 | 2021-12-10
موقف خليجي "موحّد" إزاء لبنان.. كيف تُقرَأ "الرسالة"؟!
05:00 | 2021-12-10
مؤتمر مصري – فرنسي من اجل لبنان بعد الانتخابات.. والعودة السعودية تنتظر
04:54 | 2021-12-10
ميقاتي يستقبل رئيس "العمالي العام".. هذا ما جرى بحثه
06:52 | 2021-12-10
عراجي: نؤيد تخصيص جزء من حقوق السحب الخاصة بلبنان لدعم استيراد الدواء
06:47 | 2021-12-10
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: اعمال صيانة وتأهيل لخزان التوازن
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 13:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 13:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 13:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact