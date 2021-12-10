وزير العمل: الأفضلية للمواطن اللبناني في كافة المهن

عقد وزير العمل مصطفى بيرم، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحفياً خصصه لشرح القرار المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين.

وأشار بيرم في حديثه إلى أنّه "تم القيام بتحول جذري لحماية العامل اللبناني"، موضحاً أن "القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل يُحدّد المهن المحصورة باللبنانيين"، وأردف: "ما كان ممنوعاً بموجب القانون والمراسيم الخاصة بالمهن ما زال سارياً، وبموجب القرار أصبح اللبناني يعمل والاستثناء يُعطى للأجنبي، وعليه فصّلنا المهن تفصيلًا".

وأضاف: "الأفضلية للمواطن اللبناني في كافة المهن، والقانون اللبناني يلزمني بإصدار قرار في شهر كانون الأول لتحديد المهن المحصورة باللبنانيين".

وتابع: "العامل اللبناني هو الأولى في كافّة الوظائف وهناك بعض الشركات التي تطلب استثناءات بسبب عدم إقبال عمال لبنانيين لديها مثل قطاع البناء والزراعة وأعطينا فيها أولوية للأجنبي. كذلك، وضعنا قراراً لحماية ذوي الاحتياجات الخاصّة لأنها إرادة إنسانية".