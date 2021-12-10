دعوى طلب رد البيطار عن التحقيق... من قدّمها هذه المرة؟

تقدم والد أحد ضحايا إنفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري صباح اليوم، وذلك على خلفية "التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال إستدعاء البعض وغض النظر عن البعض الاخر مما يعيق التحقيق العدلي" بحسب ما ورد في نص الدعوى.