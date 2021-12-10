لبنان

التجمع الطبي الاجتماعي: الوضع الصحي في خطر مع دخول أوميكرون إلى لبنان

Lebanon 24
10-12-2021 | 04:13
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أسف رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" البرفسور رائف رضا لوصول اوميكرون عبر المطار، وقال: "هذا ما حذرنا منه سابقا وندعو إلى إجراء الفحص الجيني للوافدين عبر المطار ممن ثبت لديهم PCR إيجابي وتسمية المختبرات القادرة على تشخيصه". هل يستطيع وزير الصحة تأكيد إجراء هذا الفحص لهؤلاء؟ أم أنه اكتفى بنتيجة PCR إيجابية ويدعي وجود حالتين مشكوك فيهما؟ لا وجود في لغة الطب لكلمة مشكوك بالفحص الجيني للاوميكرون، وعليه نربط زيادة حالات الكورونا يوميا وحالات الوفاة بوجود بعض حالات اوميكرون غير المشخصة لانه سريع الانتشار بثوان ويصيب الملقحين ممن اخذوا الجرعتين".
 
وختم: "الوضع الصحي في خطر ولا ندري هل لدينا طاقة لعلاج المرضى في المستشفيات وهل الوضع المادي للمريض يتحمل بعدما أصبحت الطبابة والاستشفاء والدواء للميسورين. أصبحت الاطلالات الاعلامية لمعالي الوزير فلكلورية في ظل وضع صحي اجتماعي مترد لحكومة تدعي الانقاذ وهي بحاجة إليه".
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