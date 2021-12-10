"لا مستشفيات حكومية"...وتحذير من نقابة العاملين فيها!

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية، في بيان، أنه "نمي الينا من خلال مستند مسرب عدم شمولنا بالمرسوم الجوال المتعلق بالمساعدة الاجتماعية المالية والمقدرة بمليون ونصف المليون ليرة بالحد الادنى وذلك نتيجة لتدهور سعر العملة الوطنية الامر الذي انعكس سلبا على تدني قيمة الرواتب".وأشارت إلى "اللجوء إلى الاضراب الكلي التام لأن انسانيتنا تجبرنا على ألا نجلد اولادنا وعوائلنا ونرميهم بالتهلكة، وتكون بذلك السلطة قد كافأتنا بعدما كنا وما زلنا نحارب باللحم الحي دون وجود مقومات وسلاح للدفاع عن انفسنا وقد استشهد من استشهد فينا في سبيل الوطن".ووجهت "نداء عاجلا لجميع موظفي المستشفيات الحكومية بأنه في حال لم تقر زيادة على الراتب أسوة بالادارة العامة سيتوقف فورا العمل في مؤسساتنا دون اعطاء مهل ولا حتى انذار".