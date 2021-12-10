لبنان

مشروع دعم لعرسال ودير الأحمر.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-12-2021 | 04:44
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استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه بمركز المحافظة في بعلبك، وفد الوكالة الدولية لاتحاد بلديات هولندا، وجرى البحث في مشروع دعم الحكومات المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي عبر صندوق الائتمان الاوروبي، الذي تنفذه الوكالة في عرسال ودير الأحمر. 

حضر اللقاء مديرة المشروع جوديث غيرلنغ على رأس وفد، منسق العلاقة بين المحافظة والمنظات الدولية جهاد حيدر، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة، ورئيس بلدية عرسال باسل الحجيري. 

ورحب المحافظ خضر بالوفد ووضع "خارطة الطريق التي من شأنها تسهيل تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف التنموية المتوخاة"، شارحا "حاجات منطقة بعلبك الهرمل الملحة على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي". 

بدورها، نوهت غيرلنغ بـ"تقديمات المحافظ خضر خلال العام 2021 "التي أسست لهذا المشروع، لاسيما أعمال التدريب على الاستجابة لمخاطر الكوارث والأزمات، والتي مهدت للمناورة الميدانية التي نفذت في بلدة عرسال الشهر الماضي من قبل بلدية عرسال وفريق المتطوعين بإشراف غرفة العمليات الوطنية وفريق مسار".

ويهدف المشروع  إلى "الاستجابة للأزمة السورية وآثارها، وتعزيز قدرات الحكومات المحلية وسكانها المضيفين واللاجئين على حد سواء.وتركزت أنشطة المشروع على التخطيط الاستراتيجي البلدي، تحسين الإدارة وتقديم الخدمات العامة، والمساعدة الفنية في المجالات التالية: إدارة النفايات الصلبة، إدارة المياه والصرف الصحي، الصحة العامة، السلامة على الطرق، التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير التخطيط باستعمال نظم المعلومات الجغرافية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تأسيس مكاتب ميدانية على مقربة من تواجد الحكومات المحلية المعنية والتدريب".
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