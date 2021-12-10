دائرة أوقاف بعلبك الهرمل: لالتزام إجراءات الوقاية لمواجهة تفشي وباء كورونا

دعا رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي الخطباء وأئمة المساجد والمصلين إلى "وجوب الإلتزام التام مضمون المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، واتخاذ أقصى درجات الوقاية الصحية، والإجراءات المعلومة للجميع، والتقيد بها لأداء صلاة الجمعة والجماعة، نظرا لتفشي وباء كورونا من جديد، ومنها: التعقيم، ووضع الكمامة، التباعد، عدم المصافحة، إحضار سجادة الصلاة الخاصة، والوضوء في المنزل".وترك "تقدير الموقف للدوائر الوقفية في المحافظات لجهة إقفال مساجد بعض القرى الّتي تفشى بها هذا الوباء الخطير".وأكد "إقفال قاعات المساجد، والمراكز التابعة للأوقاف، والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية، والإحتفالات الدينية، والمناسبات الاجتماعية فيها".