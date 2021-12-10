علي فضل الله: البلد بني بالتوافق وبه يستمر

ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:"عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بوصية رسول الله لأحد أصحابه، حيث ورد أنه بعدما نزلت الآية على رسول الله: {يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم}، قال رجل لرسول الله: أحب أن أحشر يوم القيامة على مثل هذه الحال من النور، قال له رسول الله: "لا تظلم أحدا، تحشر يوم القيامة في النور". فلنتوص بوصية رسول الله، أن لا نظلم أحدا صديقا كان أو عدوا، موافقا لنا أو مخالفا، قريبا أو بعيدا، وأن لا نظلم أحدا في مال أو عرض أو كرامة، وأن يعطى كل إنسان ما يستحقه، وبذلك نكون من أولئك الذين يسيرون يوم القيامة ونورهم يسعى بين أيديهم، وعندها نكون أكثر وعيا لمسؤوليتنا وقدرة على مواجهة التحديات".وقال: "البداية من معاناة اللبنانيين على الصعيدين المعيشي والحياتي، بفعل جشع المضاربين والقرارات العشوائية التي ساهمت في رفع سعر صرف الدولار والسلع والمواد الغذائية والخدمات، والتي لم تعد تقتصر تداعياتها الخطيرة على لقمة عيش المواطنين أو قدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء والكهرباء وسبل التدفئة، بل باتت تهدد استقرارهم واستمرار حياتهم، وازدياد معدلات الجريمة والسرقة وحالات التفلت الأمني".وأسف لأن "يجري ذلك من دون أن توجد في هذا البلد كوابح تمنع من الانهيار وانزلاق البلد نحو الهاوية، فالذين يمسكون بقرار هذا البلد المطلوب منهم أن يوقفوا هذا الانهيار وأن يشكلوا سدا منيعا، هم في شغل شاغل عنه، وهم غارقون بصراعاتهم ومناكفاتهم ومماحكاتهم، كل يسعى من وراء ذلك لتثبيت موقعه داخل طائفته أو مذهبه، وهم لا يدرون أن لا مواقع ولا نفوذ إن انهار هذا البلد أو سقط".وجدد الدعوة "لكل هؤلاء، أن ترأفوا بهذا البلد وبمن أودعوكم مواقعكم، وأن تعملوا بكل جدية ومسؤولية لإخراجهم من معاناتهم وأنتم قادرون على ذلك، إن توحدت جهودكم وطاقاتكم، وإن سعى كل واحد منكم لأن يستنفر موقعه في الداخل وعلاقاته في الخارج في هذا السبيل. فالبلد لا يبنى بالمناكفات والتوترات، ولا تعالج أي من مشاكله بذلك، بل بالتوافق الذي يستدعي التنازلات المتبادلة والتي ينبغي دائما أن تكون لحساب الوطن ولحساب إنسانه".وقال: "إن عليكم أن لا تكرروا تجارب الماضي وويلاته عندما انقسمتم إلى طوائف ومذاهب ومواقع سياسية متناحرة، وعندما حاول كل واحد أن يأخذ البلد لحسابه بعيدا من توازناته. إن هذا البلد بني بالتوافق وبه يستمر، وإذا كان هناك من يراهن على عكس ذلك ويمني نفسه انتظارا لانتخابات قادمة قد تخل بهذا التوازن، فعليه أن لا يدخل البلد في أتون هذه الأماني وتداعياتها".وتابع: "إن جهدكم هذا هو السبيل الوحيد لكسب ود اللبنانيين واستعادة ثقتهم بكم، فاللبنانيون لن يعطوا قيادهم بعد اليوم إلا لمن وقف معهم في شدتهم ورأوه يعمل ليخرجهم من واقعهم لا من خلال أعطيات وإعاشات أو مواقف إعلامية بل بمواقف حقيقية وجادة. إن أمامكم بقية من وقت لتكسبوا هذا الود، ود الداخل وود الخارج الذي يريد مساعدة هذا البلد".وأضاف: "بالانتقال إلى ما جرى طوال الأسبوع الماضي، فإننا نرى أهمية القرار الذي صدر عن المجلس النيابي بإقرار البطاقة التمويلية وشبكة الأمان والدولار الطالبي، والتي إن أخذت طريقها للتنفيذ، ستساهم في التخفيف من الأعباء على الفقراء. وهنا نجدد دعوتنا إلى إبعاد أي من هذه المساعدات التي هي حق للمواطن على دولته عن أي حسابات سياسية أو انتخابية وإبقائها في خدمة الفقراء أو من هم أشد فقرا، وإن كنا نعيد التأكيد على أن هذه القرارات رغم أهميتها، لن تكون هي الحل، لأنها ترتبط بمساعدات دولية وهي إن تمت فهي محدودة، وهي لن تستمر ودائما يخشى أن تضيع في دهاليز الفساد وسوء الإدارة. إن البلد لا تعالج أزماته بالمسكنات، بل بالعمل الجاد لإيقاف الخطر الانحداري السريع، وهذا لن يعالج ممن لا يزالون يريدون البلد بقرة حلوب لهم، بل لمن يريدون البلد بقرة حلوب لكل أبنائه".وقال: "نبقى على صعيد التحقيق في قضية المرفأ، لنجدد دعوتنا إلى إبقاء التحقيق على شفافيته ومهنيته وإبعاده عن تدخلات الداخل أو الخارج، أو أن يصبح أداة من أدوات الصراع السياسي أو يدخل في الحسابات الطائفية، وكأن من استشهدوا أو جرحوا هم من طائفة واحدة، بل أن يكون القضاء موئلا لطالبي العدالة والساعين إليها لأي طائفة انتموا، أو من أي موقع سياسي كانوا".أضاف: "أما على صعيد الحكومة، فإننا نجدد دعوتنا إلى العمل الجاد والحثيث لإيجاد الصيغ التي تساهم في عودة الحكومة إلى الانعقاد، بعدما وصل الواقع في البلد إلى هذا المستوى الخطير من التردي، والذي يحتاج إلى توافق حكومي، وحيث لا يمكن الاكتفاء بجلسات للجان حكومية تبقى غير فاعلة من دون إقرار قراراتها في مجلس الوزراء مجتمعا".وتابع: "أمام قرار وزير العمل اللبناني بخصوص عمالة الفلسطينييين في لبنان، فإننا في الوقت الذي قد نتفهم فيه الهواجس التي يطرحها البعض باتجاه هذا القرار، فإننا لا نستطيع ان نغفل الطابع الانساني الذي ان يبقى هو الاساس في منطق من يحملون القيم الاسلامية والمسيحية".وختم: "أما على الصعيد الفلسطيني، فإننا نشد على أيدي الشعب الفلسطيني الذي يستمر في التصدي لغطرسة العدو الصهيوني بشتى الإمكانات والوسائل، وآخرها ما جرى في القدس من قبل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، وجهاده في سبيل رفع الاحتلال وما يتعرض له من إذلال. وندعو إلى الوقوف مع هذا الشعب وإسناده والكف عن تقديم الهدايا المجانية للعدو الصهيوني، فالتطبيع لا يؤدي إلى خذلان الشعب الفلسطيني فحسب، بل هو أيضا يقوض مصالح الدول الذي تشارك فيه".