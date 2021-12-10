نائب يعرضُ خدماته.. ومشادة كلامية

باشر فريقُ أحد النواب الحاليين مؤخراً، التواصل مع عددٍ من المواطنين الذين يقترعون في الدائرة الانتخابية التي يترشّح بها، وتمّ إبلاغهم بأن المسؤول حاضرٌ لتقديم خدمات مختلفة لهم.



وتبيّن أن الكثير من الأشخاص الذين جرى التواصل معهم، قد أعربوا عن امتعاضهم الشديد من هذا النائب، في حين أنه حصلت مُشادات كلاميّة بينهم وبين فريق عملٍ تابع لذلك المسؤول في أحد مكاتبه الحزبيّة.





