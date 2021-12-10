لبنان

سليم بحث وبومباردييري في المساعدات الايطالية للجيش

Lebanon 24
10-12-2021 | 05:16
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بحث وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع سفيرة ايطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري Nicoletta  Bombardiere يرافقها الملحق العسكري الكولونيل ماركو زوناCol. Marco Zona، في المساعدات الايطالية للجيش ، وآفاق تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.
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موريس سليم

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