سليم بحث وبومباردييري في المساعدات الايطالية للجيش

بحث وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع سفيرة ايطاليا لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري Nicoletta Bombardiere يرافقها الملحق العسكري الكولونيل ماركو زوناCol. Marco Zona، في المساعدات الايطالية للجيش ، وآفاق تعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين.