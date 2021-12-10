الى اللبنانيين... واقع كورونا لا يطمئن ابدا

بعد الاعلان عن الاشتباه بوصول المتحور "أوميكرون" الى لبنان، وبعد تزايد عدد الاصابات في صفوف المواطنين، تواصل "لبنان 24" مع رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأميركية في بيروت والاختصاصي في طب الأطفال، البروفسور غسان دبيبو الذي أكد أن "الواقع اللبناني الحالي بما يخص كورونا لا يبشر خيرا ولا يمكن ابدا التراخي. فالأرقام اليومية التي تصدرها وزارة الصحة العامة تؤكد على اعادة انتشار الوباء بغض النظر عن وصول المتحور الجديد أو عدم وصوله".وأضاف دبيبو "بما خص "أوميكرون" لا بد من الاشارة إلى ان الدراسات ما زالت قائمة حتى الساعة والأكيد الوحيد ان متلقي اللقاح هم أكثر أمانا من أي فئة أخرى. ومن الملاحظ ان من تلقى الثلاث جرعات هو الاكثر حماية، علما ان لعامل الوقت دورا أساسيا، اذ ان من تلقحوا مع بداية الحملة أصبحت حظوظ اصابتهم وتعرضهم للأعراض متقدمة".ورأى دبيبو انه "على المواطنين أخذ أقصى درجات الوقاية، اذ ان واقع مستشفياتنا مترد جدا، وواقع التغطية الصحية ينتقل من سيىء الى أسوأ بفعل الارتفاع الحاصل بسعر الدولار، الذي ادى الى عدم تمكن الجهات الضامنة من القيام بواجبها، ما يضطر المواطن الى تسديد جزء من فاتورته الإستشفائية نقدا".